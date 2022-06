Ieri, le autorità comunali di Messina hanno annunciato che la città dello Stretto avrebbe ospitato, il prossimo 16 luglio, l’amichevole di lusso tra l’Inter di Simone Inzaghi e i francesi del Monaco allo stadio Franco Scoglio. Questa mattina, però, la stampa ha informato che la sede deputata dell’incontro è in realtà il St. Jakob-Park di Basilea. Nessun ‘corto circuito’ in merito: per poter ottenere il via libera all’organizzazione del match, infatti, il Comune peloritano deve risolvere in tempi relativamente brevi alcuni problemi. In primis, quelli legati al manto erboso dello stadio del quartiere San Filippo, da sistemare radicalmente dopo il recente concerto del rocker Vasco Rossi. La notizia è dell’emittente locale messinese RTP: per avere l’ok, servirà installare il cosiddetto ‘prato pronto’ che però ha una controindicazione legata al prezzo, decisamente più elevato rispetto alla semina.