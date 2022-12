Da quest'oggi, ha preso il via la vendita libera per i biglietti del derby Inter-Milan in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 anche presso il punto vendita Uffici Inter presso lo stadio San Siro, l’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e tutti i punti vendita della rete Vivaticket. Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 45 Euro comprensivo di prevendita ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso applicato alla tifoseria interista in occasione del derby di andata.