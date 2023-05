Ieri sera, in vista del derby per le semifinali di Champions League Inter-Milan in programma stasera, martedì 16 maggio, a partire dalle ore 21 i Belvedere di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli si sono illuminati con i colori delle due squadre milanesi. Una bella iniziativa voluta da Regione Lombardia per rendere omaggio alle due squadre cittadine che stasera si contenderanno il passaggio in finale di Champions League.