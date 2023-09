Nel capitolo 'prospettive per la stagione in corso', contenuto nel documento stilato dall'Inter dopo il Consiglio di Amministrazione che ha approvato la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2022/23, c'è un focus sul mercato estivo e sugli sponsor. Ecco il testo della nota:

"Il mercato estivo di preparazione alla nuova stagione è stato condotto in sostanziale equilibrio, portando alla squadra inserimenti di eccellente livello e al contempo proseguendo l’opera di ottimizzazione del costo della rosa, garantendo nuova concretezza all’obiettivo di combinare sostenibilità finanziaria e massima competitività della performance. A sostegno della crescita sportiva e a conferma dell’appeal internazionale del brand Inter è stato siglato il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, partner dal 1998 e ora fino al 30° anniversario del 2028. È stata confermata la partnership con il colosso mondiale dell’intrattenimento Paramount+, presente sul front della maglia nerazzurra, che si è arricchita anche con all’arrivo di U-Power come Back Jersey Partner. Questa estate è stato raggiunto in brevissimo tempo il sold out dei 40mila abbonamenti messi a disposizione dal Club.