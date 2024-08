Il primo successo stagionale è stato applaudito da un San Siro sold out, che ha accompagnato la formazione di Inzaghi nella vittoria contro il Lecce decisa dalle reti di Darmian e Calhanoglu.

I tifosi interisti hanno scelto il Man of The Match Powered by Qatar Airways nel sondaggio proposto sui profili social ufficiali del Club e il giocatore che ha raccolto più voti è. Matteo Darmian.