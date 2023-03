Il Tar della Lombardia ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Lecce sospendendo il decreto prefettizio che vietava la trasferta a Milano dei tifosi ospiti per la gara contro l'Inter di domenica alle 18.00. I sostenitori pugliesi saranno quindi presenti nel settore ospiti di San Siro per la gara in programma in questo fine settimana.