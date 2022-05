Domenica scorsa, l'Inter ha salutato la stagione battendo la Samp 3-0 davanti agli oltre 70mila di San Siro, numero che ha portato a 1.128.377 il conteggio totale delle presenze stagionali in casa. Un risultato straordinario che testimonia il fortissimo legame tra tifosi interisti e squadra che è proseguito anche nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio, quando è stato registrato il record di sottoscrizioni di abbonamenti per la stagione 2022/2023. "Un vero e proprio boom arrivato proprio dopo l'ultimo appuntamento stagionale a San Siro. Dallo scorso 18 maggio è aperta la fase riservata agli abbonati alla stagione 2019/2020 che hanno l'opportunità di confermare il proprio posto a San Siro per la prossima stagione", si legge sul sito del club nerazzurro.