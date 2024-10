La 9a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 25 al 27 ottobre) su DAZN supera i 3,8 milioni di ascoltatori: 3.855.387 il dato finale, compresivo dei vari episodi di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Manca ovviamente all'appello la gara Bologna-Milan, rinviata a data da destinarsi. Nel tardo pomeriggio, la tanto attesa sfida tra Inter e Juventus, trasmessa dalle 18:01 alle 19:53, ha totalizzato un'audience di ben 1.198.168 spettatori.

La stessa partita è andata in onda anche sui canali Sky Sport, e qui i numeri sono ancora più importanti. Il derby d'Italia ha ottenuto in total audience 1,94 milioni di spettatori medi complessivi (inclusi gli stream su Sky GO) e 2,66 milioni di spettatori unici (senza contare lo streaming), con l’11,5% di share tv. Si tratta del miglior risultato per un match di calcio dalla stagione 2021/2022, trasmesso da Sky. Ascolti al top in total audience anche per gli studi: l’appuntamento con Sky Calcio Club, dalle 20, ha raccolto davanti alla tv 272mila spettatori medi complessivi