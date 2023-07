Yuto Nagatomo è stato nominato ambasciatore ufficiale dell'Inter nell'Inter Japan Tour 2023 in programma tra pochi giorni. Ad ufficializzare l'investitura è stato proprio l'ex giocatore nerazzurro in un video postato sui propri canali social. "Non vedo l'ora che l'Inter arrivi in Giappone", afferma il calciatore nipponico, oggi in forza all'FC Tokyo.