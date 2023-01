Dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Parma, l'Inter torna a riprendere il filo del campionato dopo il passo falso contro il Monza già questa sera contro il Verona. "Inter-Hellas è la terza sfida di questo mese al Meazza che, come sempre, si prepara a sostenere al meglio la squadra di Simone Inzaghi" si legge su Inter.it dove il club di Viale della Liberazione dà le ultime indicazioni per la gara di questa sera a San Siro, in programma per le 20:45. Per il match contro gli scaligeri sono quasi 70mila i tagliandi già staccati, ma la Beneamata fa sapere che nonostante l'importante partecipazione dei tifosi alla gara, resta ancora qualche biglietto disponibile. "I tifosi interisti avranno delle fantastiche opportunità per assistere alla sfida" a prezzi speciali, per i più piccoli in particolar modo.