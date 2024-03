Stasera, a San Siro, per la gara con il Genoa che può regalare all'Inter il +15 sulla Juve, si preannuncia ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Fin qui, fa sapere il club nerazzurro, sono oltre 70mila i biglietti staccati per il Monday Night Match della 27esima giornata. "Ma c'è ancora spazio per chi vorrà unirsi alla famiglia nerazzurra in un'altra sfida da vivere a mille all'ora. Su inter.it/tickets sono in vendita i tagliandi a partire da 25€ con promo dedicate per Under16 e Under30 in diversi settori dello stadio", si legge sul sito.