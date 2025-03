La pioggia prevista su Milano non ha frenato la passione dei tifosi nerazzurri, che si sono presentati in numero discreto al Meazza per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come comunicato dal club, sono 55.356 gli spettatori presenti per la partita tra Inter e Feyenoord, cifra bassa rispetto alle abitudini a causa delle forti restrizioni alle vendite nei settori locali, limitate ai soli tifosi in possesso di tessera di fidelizzazione Inter, al fine di evitare acquisti massivi da parte dei tifosi olandesi.