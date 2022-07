L'online dell' Inter si rifà il look. Nasce il Digital Ecosystem , piattaforma che aggiorna la fruizione dei contenuti sui canali ufficiali nerazzurri grazie a un nuova grafica per quanto riguarda sito e app e rinnovamenti anche nell'e-commerce a fare da apripista alle novità attese nei prossimi mesi. Un passo avanti verso il tifoso che potrà disporre di nuovi mezzi all'avanguardia e contenuti esclusivi in un ambiente dal design avanzato.

A scendere nei dettagli è Luca Danovaro: “Grazie al potenziamento del sito, dell’app e al nuovo e-commerce rivoluzioniamo il modo in cui i nostri fan vivono il Club: con la nuova piattaforma i tifosi potranno seguire l’Inter in modalità più immersiva su sito e app, che si presentano rinnovati nel design e nei contenuti – ha spiegato lo Chief Revenue Officer -. Da adesso in poi sarà integrata anche l’esperienza di acquisto grazie al nuovo e-commerce, che permette di comprare i prodotti Inter, dai capi di abbigliamento ai biglietti per le partite, in modo più agile e immediato. Il nuovo ecosistema digitale metterà inoltre a disposizione dei nostri partner nuove opportunità per valorizzare ulteriormente il loro investimento”.

Giacomo Principato