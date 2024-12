Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Sportiva nel giorno della ricorrenza dei 118 anni del club granata. Tornando a dire la sua sull'eventuale cessione della società: "Non vendo il Toro, ma non voglio rimanerci a vita. Ho versato 10 milioni di euro per partire con il Torino che era in procinto di fallire. Mi sono gettato nella mischia, spinto anche da mia madre che era una grandissima tifosa. Se qualcuno più ricco di me si farà avanti, sono pronto ad ascoltare le proposte".

Si parla anche di mercato e Cairo qui esprime una certezza in merito a Samuele Ricci, gioiellino della squadra di Paolo Vanoli sui taccuini di Inter e Milan: "Lui rimane sicuramente al Torino".