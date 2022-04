Thomas Berthold, ex calciatore tedesco di Roma e Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per un parere sui connazionali Toni Kroos e Matthias Ginter, obiettivi rispettivamente di Juventus e Inter. Rispetto al centrocampista del Real, il difensore classe 1994, attualmente in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach ,"è più giovane, anche se non è nell'undici della Nazionale. Il mercato non lo valuto io, lo fanno gli scout". Poi una battuta anche su José Mourinho: "Non mi sta piacendo, soprattutto per il modo di giocare, che è molto difensivo, poco spettacolare e soprattutto lo vedo fermo a qualche anno fa. A me piace il gioco aperto e offensivo".