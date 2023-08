L'Inter annuncia la prosecuzione della partnership con Heinz. Come annunciato in una nota sarà ancora Official Sauce Partner fino alla stagione 2024- 25, proseguendo la partnership nata nel 2022 e che ha permesso ad Heinz di esordire nel mondo del calcio e dell’entertainment.

“Guardare una partita di calcio con gli amici condividendo anche un momento di gusto può rendere una serata unica, e in Italia siamo dei maestri! Per questo siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Inter: vogliamo continuare a ispirare ogni giorno i nostri consumatori scendendo in campo insieme alle loro più grandi passioni. Ci sono ancora tante storie da raccontare insieme e siamo contenti Inter sia nostro partner con cui condividere obiettivi e traguardi ambiziosi", dice Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy di Heinz.

L’azienda americana sarà presente alle partite casalinghe dell'Inter, sia sui LED a bordocampo sia nelle sale Hospitality.