Continua la partnership tra l'Inter e Dole Italia, come mette nero su bianco lo stesso Fruit Supplier attraverso il comunicato ufficiale diramato: "Dopo una stagione memorabile, in cui l'FC Internazionale Milano ha conquistato il ventesimo titolo di Serie A e la Supercoppa Italiana, Dole Italia – leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium – prosegue al fianco dei campioni anche nel 2024/25. Come Official Fresh Fruit Supplier e Official Women Partner, l’Azienda sostiene con orgoglio una delle principali forze del calcio italiano e internazionale, dopo aver celebrato assieme un’annata di successi straordinari".

Il supporto di Dole Italia si estende anche alla prima squadra femminile dell'Inter in qualità di Official Women Partner. Questo impegno rispecchia l'attenzione dell'azienda nel promuovere l'uguaglianza di genere nello sport e nel favorire la crescita del calcio femminile.

"La corrente partnership con Inter campione d’Italia ci rende particolarmente orgogliosi" dichiara Giusto Curti, Managing Director di Dole Italia. "Da anni, Dole nutre un legame profondo con lo sport, abbracciando valori fondamentali come sacrificio, rispetto, condivisione, lavoro di squadra e ponendo un’attenzione scrupolosa a supportare corrette e sane scelte alimentari. Siamo felici di proseguire questa collaborazione fornendo i nostri prodotti freschi e di alta qualità alla prima squadra maschile e femminile e proponendoli ai fantastici tifosi dell’Inter e a tutti gli appassionati di questo emozionante sport".

