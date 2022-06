È di Nicolò Barella il best assist della stagione 2021/22 interista. Il centrocampista nerazzurro, grazie al passaggio acrobatico che ha permesso ad Alexis Sanchez di segnare il gol del raddoppio nel 4-0 rifilato al Cagliari il 12 dicembre scorso, ha ricevuto il maggior numero di voti nel sondaggio al quale hanno partecipato i tifosi. Battuto in finale Hakan Calhanoglu per Dumfries contro la Roma. "Nella scorsa annata Barella ha chiuso a quota 12 passaggi vincenti serviti, tutti in campionato, tutti su azione: tra i centrocampisti dei top 5 campionati europei, solo Nkunku del Lipsia ha raggiunto il suo stesso traguardo", evidenzia Inter.it.