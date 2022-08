Sono più di 70mila i tifosi attesi questa sera a San Siro per la quarta giornata di campionato: l'Inter di Simone Inzaghi affronta la Cremonese alle 20:45. Atmosfera delle grandi occasioni grazie alla risposta consueta e calorosa del pubblico interista che non si è lasciato abbattere dalla sconfitta di venerdì contro la Lazio. L'invito del club nerazzurro per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 18:45.