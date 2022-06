L'Inter lancia oggi la nuova campagna di tesseramenteo agli Inter Club per la stagione 2022/23, con la quale si invitano i tifosi a tesserarsi. "Al centro ancora una volta ci sono i tifosi - si legge in un comunicato - e intorno a loro gravitano le tante opportunità per vivere la propria passione in modo unico e speciale, da ogni angolo del mondo, approfittando di esperienze e vantaggi esclusivi: dagli eventi - digitali e in presenza - con i calciatori della Prima Squadra e le Legend, alla biglietteria dedicata con scontistiche e prelazioni sia per le sfide di cartello che per le trasferte europee, le partite speciali, le attività riservate del giorno partita, i concorsi dedicati e tanto altro".