l progetto Inter Club continua a macinare record su recordi, rafforzando sempre di più il suo legame con i tifosi nerazzurri di tutto il mondo. In occasione della sfida di domenica tra i campioni d'Italia e l'Udinese, valida per la 30esima giornata di Serie A, si celebrerà un primato assoluto: 228.220 soci iscritti, distribuiti in 80 nazioni con 1128 club ufficiali, di cui circa 26.200 tesserati all'estero. Un evento speciale arricchirà la giornata del 30 marzo: nella mattinata, prima della partita, andrà in scena l’Inter Club Talk, un appuntamento esclusivo dedicato a tutti i soci. Saranno premiate le realtà che si sono distinte nel corso della stagione, testimoniando la continua crescita del progetto, che da cinque stagioni registra numeri sempre più impressionanti sia in Italia che all’estero.

A San Siro saranno presenti circa 2000 soci Inter Club per un’esperienza unica, con attività riservate che metteranno al centro la passione e il senso di appartenenza nerazzurro. Il riconoscimento del ruolo centrale del progetto Inter Club all’interno del mondo nerazzurro verrà celebrato anche dalla Prima Squadra, che poserà con un pannello celebrativo per il terzo record consecutivo di iscritti. L’omaggio al mondo Inter Club proseguirà anche nel prepartita, con un tunnel LED brandizzato che esalterà il traguardo straordinario raggiunto in questa stagione. Numeri da record, eventi esclusivi e una passione sempre più forte: Inter Club continua a crescere, unendo i tifosi nerazzurri di tutto il mondo in un’unica, grande famiglia.