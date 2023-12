Grande delusione per l'Inter che saluta subito la Coppa Italia perdendo in casa dopo i supplementari per 2-1 contro il Bologna. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo al Meazza contro i rossoblu, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI