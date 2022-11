Torna a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi che dopo il ko incassato in casa della Juventus torna subito in campo questa sera contro il Bologna, prima dell'ultima gara che chiude questa prima parte di campionato interrotto dallo straordinario Mondiale, contro l'Atalanta. In attesa delle due squadre in arrivo al Meazza, è tutto pronto negli spogliatoi della Scala del calcio, dove ad attendere i nerazzurri ci sono le divise ufficiali in giallo, ovvero la terza maglia della Beneamata.