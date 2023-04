Zona Darsena delimitata come segue : – Corso Cristoforo Colombo – Via D’Annunzio – Piazza XXIV Maggio – Via Ascanio Sforza – Alzaia Naviglio Pavese – Ripa di Porta Ticinese – Alzaia Naviglio Grande – Via Vigevano – Viale Gorizia;

Il Prefetto di Milano ha disposto il divieto di vendita "di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine" in alcune zone di Milano mercoledì in occasione di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dalle ore 9 alle ore 20, il divieto scatterà nelle seguenti zone:

Zona Sempione delimitata come segue: – Parco Sempione – Via Canonica – Via Moscati – Via Massena – Via Macchiavelli.

Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 19 aprile 2023 nelle sottoindicate zone:

Zona di San Siro e dintorni, delimitata come segue: – Via Tesio – Via Harar – Via Dessie – Via Rospigliosi – Via Stratico – Via Monreale – Piazzale Zavattari – Viale Migliara – Piazzale Lotto – Via Diomede – Via Ippodromo – Via Patroclo 2.

Stando alla nota, sono esentati ddal seguente divieto "gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc…) per il servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta. […] Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori".