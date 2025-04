Ha superato il turno a eliminazione diretta in Champions League 21 delle ultime 23 volte che ha vinto la gara di andata. E non perde da metà febbraio (9 successi e 3 pareggi nelle ultime 12 partite). Il 2-1 dell'Allianz Arena non mette però l'Inter "al sicuro" nel ritorno dei quarti contro il Bayern: i bookie, infatti, come riporta Agipronews, vedono leggermente avanti la squadra tedesca e il "2" si gioca a 2,50 su Snai, mentre affermazione dei campioni d'Italia e pareggio sono in lavagna, nell'ordine, a 2,65 e 3,55. L'ago della bilancia della qualificazione, invece, è saldamente dalla parte della squadra di Simone Inzaghi: l'Inter in semifinale è valutata 1,30 su Planetwin365, mentre il passaggio del turno dei bavaresi è proposto a 3,30 su William Hill.

L'Inter avanza nelle lavagne antepost, iventando la quarta favorita per la vittoria della Champions League. I campioni d'Italia sono visti a 7 su Bet365, mentre la quota più bassa è per il Barcellona: il trionfo dei blaugrana paga 3 volte la posta puntata. Alle spalle della squadra di Hansi Flick c'è il Paris Saint-Germain (3,25), completa il podio l'Arsenal di Mikel Arteta offerto a 4,33. Bayern Monaco e Real Madrid pagano, nell'ordine, 15 e 21 volte la posta puntata.