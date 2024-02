Toccherà a Istvan Kovacs, arbitro 39enne nato in Romania anche se il nome tradisce origini ungheresi, la direzione di gara dell'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid in programma martedì sera a San Siro. Arbitro FIFA dal 2010, Kovacs, insegnante di educazione fisica, dirigerà un'italiana in Champions per la seconda volta in stagione dopo Milan-Borussia Dortmund dello scorso 28 novembre, finita 3-1 per i tedeschi. Coi nerazzurri vanta un precedente, che risale all'edizione 2021-2022 della competizione: in quell'occasione, l'Inter fu bloccata sullo 0-0 dallo Shakhtar Donetsk.