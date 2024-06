In queste ore, l'Inter ha comunicato che sono andate esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2024/25. "La straordinaria risposta degli abbonati della scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante a raggiungere il sold-out: le ultime disponibilità, riservate agli iscritti alla waiting list per la stagione 2024/25, sono andate esaurite in poche ore nella giornata di ieri, martedì 18 giugno. La campagna era stata avviata lo scorso 24 maggio con la conferma posto e, come già preannunciato, per la prima volta non vedrà esserci una fase di vendita libera", si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro.

LISTA D'ATTESA 25-26

Anche quest’anno apre la waiting list per la stagione 2025/26; iscriviti per provare ad avere un accesso prioritario in caso di disponibilità di nuovi abbonamenti. Fino alla mezzanotte di domenica 23 giugno, i soli titolari di tessera “Siamo Noi” attiva e in corso di validità potranno compilare il form presente alla pagina inter.it/abbonamenti. Si ricorda che non verranno accettate tessere Siamo Noi di persone già in possesso di abbonamento Serie A 2024/25, tessere Inter Club o altre tipologie differenti.

PUNTI VENDITA

In ragione del sold-out della vendita degli abbonamenti, si informa che il ticket corner dei punti vendita Inter Store Milano e Inter Store Castello resterà chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione.

Il punto vendita Inter presso lo stadio San Siro sarà invece regolarmente aperto dal lunedì al venerdì, con orario 10.00-12.45 | 14.15-17.45

Si consiglia di visionare la pagina per restare aggiornati sulle chiusure straordinarie estive.