Non saranno solamente le stelle del calcio a brillare nella notte di lunedì 23 maggio, a San Siro. In occasione di 'Integration Heroes Match', la partita di beneficenza nata per sostenere l’impegno per l’integrazione e l’educazione contro ogni forma di discriminazione organizzata da Samuel Eto’o, si esibiranno nella Scala del Calcio artisti del calibro di Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax. In campo scenderanno anche due ospiti speciali: Alessandro Borghi, attore di cinema e televisione celebrato e apprezzato in tutto il mondo, e Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico.

La musica costituisce da sempre, indubbiamente, un veicolo molto potente per messaggi mirati a unire le persone sotto la bandiera di idee come l’integrazione, la fratellanza, la solidarietà, l’educazione e il rispetto. In questo senso sarà Ghali, uno degli artisti italiani più attivi nella comunicazione e nella lotta contro il razzismo, a intrattenere il pubblico presente. Il rapper milanese trasporterà, attraverso la sua voce, le istituzioni, i tifosi, i club, le scuole calcio e tutti i presenti dentro lo spirito della serata, pensata e realizzata per trasmettere un senso di speranza per un futuro senza discriminazioni. Ghali, seguito da 2.8 milioni di follower sui suoi canali social, sarà quindi la “voce” dell’integrazione.

A contribuire al racconto musicale e a sottolineare i valori che rappresentano il fulcro dell’evento ci saranno anche Sergio “Big Boy” Sylvestre, vincitore della quindicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, e Jimmy Sax, polistrumentista, compositore e intrattenitore di fama internazionale, conosciuto soprattutto per il pezzo “No Man No Cry”, che ha ottenuto oltre 160 milioni di visualizzazioni su YouTube. Anche le star del cinema e della televisione entreranno in scena in questa serata speciale. A San Siro ci saranno infatti anche Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan, a supporto dell’iniziativa.