(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Emigrato in Canada per una nuova avventura, ma con il Napoli sempre nel cuore. Lorenzo Insigne ha già fatto innamorare i tifosi del Toronto, tra assist e anche la prima rete: l'addio ai partenopei non è stato facile e a pochi giorni dal via della Serie A l'attaccante ammette che a distanza farà il tifo. "Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per seguire il Napoli da vicino - ha detto Insigne al Gr1 di Rai Radio 1 - non vedo l'ora che inizi il campionato italiano perché io sono un tifosissimo del Napoli e già ho organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni spero che vincano il campionato".