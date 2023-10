Inizio di stagione da incubo per la Sampdoria di Andrea Pirlo, penultima in Serie B con appena tre punti in otto giornate. Un momento nero che Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che è approdato in prestito in blucerchiato ad agosto, ha voluto fotografare su Instagram con un'istantanea che lo ritrae mentre si dispera per qualcosa che non sta andando per il verso giusto: "Questo il nostro stato d’animo, appena dopo la partita - ha scritto Espo in riferimento al ko col Catanzato di domenica -. Non dobbiamo nascondere il nostro dispiacere, la nostra delusione, la nostra frustrazione. Dopo aver dato tutti tutto , ancora una sconfitta. Sappiamo che dare il massimo non è bastato finora. Dobbiamo fare ancora di più, perché dipende da noi. La nostra testa è già alla prossima partita: dobbiamo cambiare pagina, cambiare la storia di questo campionato. E serve tutto per poterlo fare. L’ultima goccia di sudore, un centesimo più veloci, un chilometro di corsa in più. Serve tutto di tutti. Di noi e di voi. Tutti i doriani insieme. Perché solo insieme si esce da un momento difficile".