Sicurezza rafforzata questa sera, a Wembley, per Inghilterra-Italia, gara valida per il girone di qualificazione a Euro 2024, dopo che ieri due cittadini svedesi sono stati uccisi per le strade di Bruxelles da un attentatore tunisino armato di kalashnikov. La polizia inglese, secondo quanto riportato da Sky Sports News, afferma che esiste un "solido piano di polizia in atto" per la partita e che i tifosi possono essere "rassicurati" dal fatto che ci sarà una "presenza di polizia altamente visibile".

Il sovrintendente Gerry Parker, comandante della partita dell'Inghilterra contro l'Italia, ha dichiarato: "Abbiamo lavorato con i nostri partner, inclusa la FA, nelle settimane precedenti a questa partita per garantire a coloro che frequentano l'area di Wembley di godersi questa partita. I nostri agenti hanno esperienza nella gestione di eventi di ordine pubblico su larga scala ed è in atto un piano flessibile per ridurre la probabilità di crimini e disordini e fornire una risposta tempestiva a qualsiasi incidente emergente".