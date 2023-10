Dopo Nicolò Barella, è Francesco Acerbi l'altro interista della Nazionale italiana ieri in campo a Wembley a commentare a Figc.it la sconfitta degli azzurri a contro l'Inghilterra che complica i piani di qualificazione a Euro 2024: "Abbiamo avuto più paura di non farcela che di farcela perché eravamo spesso nella loro area, pur senza fare grandi cose - le sue parole -. Avremmo dovuto avere più coraggio e consapevolezza di far male all'Inghilterra. Non va bene il calo del secondo tempo, che poi abbiamo pagato contro una squadra forte e umile come loro.

Si vedeva Kane che tornava anche in difesa, poi riattaccava con voglia. Ci è mancato quello che alla fine ha fatto la differenza".