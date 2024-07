Nel ricordare l'anniversario della vittoria della Coppa del Mondo 2006, il presidente della FIFA Gianni Infantino auspica di rivedere quanto prima la Nazionale italiana sul palcoscenico iridato: "In Italia, oggi, da 18 anni è Natale. Un'emozione che diventa maggiorenne. Perché 18 anni fa gli Azzurri di Marcello Lippi, grazie al rigore decisivo di Fabio Grosso contro la Francia, vincevano la Coppa del Mondo FIFA per la quarta volta. Sarebbe bello rivedervi al via della Coppa del Mondo FIFA già dal 2026!", scrive Infantino su Instagram.