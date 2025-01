"Chi è il mio idolo calcistico del passato? È qualcuno che tu non conosci: è Evaristo Beccalossi", ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino a Goal.com, dove è intervenuto velocemente dando delucidazioni sulle origini del suo tifo per la Beneamata.

"Lui giocava per l’Inter insieme a Spillo Altobelli - ha aggiunto su Beccalossi, centrocampista storico dell'Inter diventato idolo di quello che oggi è il numero uno del massimo organismo calcistico internazionale -, mi hanno fatto battere il cuore. Hanno fatto battere il cuore di mio padre prima di me ed è per questo che noi ci siamo innamorati del calcio".