Approfittando del Mondiale in Qatar, YouGov Sport ha voluto guardare qual è la situazione attuale dei principali club italiani in Italia e in alcuni mercati esteri rilevanti per il movimento calcistico (Stati Uniti e Cina), confrontandola sia con le principali rivali nazionali che con i grandi club europei. Da FootballIndex, strumento proprietario di YouGov, è emerso che il brand Milan si piazza al primo posto per forza del brand, grazie alla conquista dello Scudetto, ovviamente, ma anche a una linea manageriale che continua a portare i suoi frutti in termini di sponsor e notorietà. La grande novità sui risultati dello studio di quest’anno è l’ingresso nelle migliori tre del Napoli. Nella classifica italiana, sorprende il balzo del Real Madrid, che si porta al secondo posto superando anche Juventus e Inter.