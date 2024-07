Secondo quanto filtra non è stato raggiunto nessun accordo nell'incontro di oggi tra la FIGC e le Leghe e si viaggia verso la modifica dello Statuto, con possibile slittamento dell'assemblea elettiva del 4 novembre. Lo riporta Sportface.it.

Le richieste della Serie A, ovvero una quota del 50% dei pesi elettorali per le leghe professionistiche e il diritto d’intesa, potrebbero infatti essere accolte solo attraverso, appunto, una modifica dello statuto: il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha quindi deciso di battere la strada del confronto assembleare, "chiedendo di portare in Consiglio federale la proposta di discutere in assemblea le modifiche" che sarà sul tavolo del Consiglio federale di lunedì 29 luglio.