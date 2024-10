Da San Siro fino al Partenio-Adriano Lombardi il leitmotiv è lo stesso, gli ultras non sono tutti uguali. E a ormai due settimane dal terremoto che ha scosso il calcio italiano che ha visto scoperchiarsi un vaso di Pandora che nascondeva l'occulta infiltrazione mafiosa all'interno delle curve delle due squadre meneghine, gli ultras dell'Avellino si accodano a quelli dell'Inter che hanno preso le distanze da quella fetta di Curva Nord che sfruttava il calcio per i propri business. Prima del fischio d'inizio del derby campano contro la Casertana i tifosi del Lupo hanno esposto uno striscione che non le manda a dire agli ultras di Inter e Milan colpevoli della speculazione che ha portato alla maxi-inchiesta della Procura di Milano: "Vecchie maniere e antichi valori… Chi vive di passione non lucra sui gradoni. Ultras, no business".