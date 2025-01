Come riportato stamane dall'agenzia ANSA, Inter e Milan sono pronti a costituirsi parte civile nel processo contro i capi ultras delle proprie curve. Un'indiscrezione commentata così da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine del Consiglio Federale: "Rientra nelle loro prerogative. È giusto che lo facciano. Evidentemente sono due società che si sentono danneggiate - le sue parole riportate da Adnkronos.com -. Di fatto, non si fa altro che parlare di questo tema legato alle infiltrazioni criminali o mafiose all'interno delle curve. È giusto che le società che sono state direttamente chiamate in causa possano comunque rappresentare la tutela dei loro interessi. Nel frattempo c'è una valutazione da parte della nostra Procura federale sulla documentazione che ha a disposizione e vedremo che cosa verrà fuori".

