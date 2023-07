La procura della Federcalcio ha chiesto 20 mesi di inibizione, da aggiungere ai 2 anni già comminati e confermati dal collegio di Garanzia dello sport, per l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli. La richiesta di una nuova squalifica è stata formulata oggi durante l’udienza di primo grado al tribunale federale nazionale per il secondo filone figlio dell’inchiesta Prisma (manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette) che vede Agnelli come unico imputato dopo i patteggiamenti (con multe) dello scorso 30 maggio per gli altri dirigenti deferiti.

Agnelli non ha rinunciato al ricorso per le plusvalenze (domani palla al TAR) e così è stato chiamato a rispondere in udienza, davanti al tribunale presieduto da Carlo Sica, anche del secondo deferimento. Nel pomeriggio è attesa la sentenza.