Continuano gli interrogatori della Procura di Torino in merito all'inchiesta sui conti della Juventus e sulla cosiddetta 'manovra stipendi'. L'ultima convocazione è per Veronique Rabiot, madre e agente del calciatore Adrien Rabiot. Verrà ascoltata come testimone dopo i colloqui già avvenuti con i vari Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alex Sandro e alcuni procuratori come Alessandro Lelli della World soccer agency di Alessandro Lucci, che segue i bianconeri Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado e l’ex Dejan Kulusewski).