In attesa di capire quanti dei suoi difensori rinnoveranno o meno il loro contratto, l'Inter continua a monitorare il mercato dei parametri zero. Tra questi, evidenzia Superdeporte, figura Mouctar Diakhaby, 26enne del Valencia, che potrebbe rappresentare un'opportunità low cost in caso di necessità. Ad oggi il giocatore pare intenzionato a scegliere il proprio destino altrove, dopo 5 anni ne LaLiga, ma il suo attuale club sta spingendo affinché rinnovi e rimanga. La partita rimane aperta, l'Inter osserva a distanza l'evoluzione della situazione del guineano, da ieri libero di firmare un pre-contratto con altri club.