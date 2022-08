Anche in Francia la convinzione che Milan Skriniar possa andare al Paris Saint-Germain sta scemando. Le 10 Sport conferma che tra Inter e francesi la situazione è bloccata alla richiesta del club italiano di 70 milioni, cifra che la controparte non vuole raggiungere per un difensore che ha solo un anno di contratto. Lo slovacco rimane una priorità per il direttore sportivo Luis Campos, ma il prezzo è troppo elevato e il PSG non è più disposto a spendere senza prima fare i dovuti conti.