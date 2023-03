Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino lavora per definire la soluzione di alcuni prestiti. Ufficializzato il riscatto di Nemanja Radonjic dall'Olympique Marsiglia, l'obiettivo è quello di ottenere la conferma di alcuni pezzi importanti della rosa di Ivan Juric come Aleksey Miranchuk, Nikola Vlasic e Valentino Lazaro: per l'esterno austriaco di proprietà dell'Inter, il patron granata Urbano Cairo chiederà uno sconto ai nerazzurri con l'operazione che ha possibilità di concludersi.