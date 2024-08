Sconfitta dell'Atalanta a Torino: i granata vincono 2-1 in rimonta. Dea in vantaggio con la firma di Retegui, poi cinque minuti più tardi bell'azione personale dei granata che pareggiano con il cucchiaino di Ilic. Nella ripresa ci pensa Adams a timbrare il sorpasso. Nel finale Pasalic si fa respingere un calcio di rigore da Milinkovic-Savic. Finisce a reti bianche la sfida del Franchi tra Fiorentina e Venezia. Per i viola si tratta del terzo pareggio consecutivo in una settimana tra campionato e preliminari di Conference League.