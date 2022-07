Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso oggi le sentenze in merito ai ricorsi presentati dalla Federazione russa contro UEFA e FIFA e su quelli presentati da Zenit, Sochi, CSKA Mosca e Dynamo Mosca contro la stessa UEFA, confermando la decisione di escludere club e Nazionali russe dalle varie competizioni alle quali avrebbero avuto – in condizioni normali – diritto di partecipare. Tutti e sei i ricorsi sono stati deferiti allo stesso collegio di arbitri del TAS che ha tenuto udienze con le parti in videoconferenza il 5 e 11 luglio 2022. In tutti questi casi, il collegio ha stabilito che l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, e le risposte del pubblico e dei governi in tutto il mondo, hanno creato circostanze impreviste e senza precedenti alle quali FIFA e UEFA hanno dovuto rispondere.