Il campione di surf Leonardo Fioravanti ha provato per la prima volta la sua nuova tavola nerazzurra realizzata da Bradley ad Alaia Bay. Assieme a lui, due bandiere dell'Inter: Javier Zanetti, ora vicepresidente del club, e Fabio Galante. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fioravanti racconta le sue sensazioni: "Non sapevo cosa aspettarmi, considerando lo status dell'Inter. Hanno dato tutto per questa partnership, non riuscivo a credere che volessero fare questo progetto insieme. La giornata di San Siro è stata speciale: lo stadio, l'angolo con la mia tavola, il video davanti a tutto il pubblico... Per un grande tifoso come me, è stato incredibile".

​Com'è nata l'idea?

​"Seguo l'Inter da sempre, faccio spesso cose con loro. Con Euroglass e Bradley abbiamo proposto questo progetto: realizzare insieme una tavola performance. Ma è stata un'idea un po’ di tutti. Ci hanno creduto fin da subito, anche Zanetti. Era necessario che credessero davvero in questa cosa e lo hanno fatto. Javier è il mio idolo, ma non solo: soprattutto, è il vicepresidente. Il suo coinvolgimento significa tanto. Incredibile vederlo con la tavola e i miei adesivi, parlarci, mostrargli che cos'è il surf. È rimasto molto colpito".