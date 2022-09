Alcuni dei più importanti dirigenti di club del calcio europeo cullerebbero il sogno di portare le partite della Champions League fuori dal continente per rendere i match della massima competizione europea più accessibili ai fan globali dei club. L'indiscrezione è del magazine The Athletic, che sottolinea come tra questi dirigenti ci sia il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, che presiede anche l’ECA ed è membro del comitato esecutivo della UEFA. L’obiettivo sarebbe quello di esportare le gare di Champions nei principali mercati come Stati Uniti, Cina o Medio Oriente.