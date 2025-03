Rimarrà tutto invariato in vetta alla classifica di Serie A anche dopo Atalanta-Inter, che stasera si divideranno equamente la posta in palio nel match che chiuderà la 29esima giornata di Serie A. A pensarlo è Riccardo Trevisani, che ha fatto il suo personale pronostico per Sportmediaset: "Finisce 1-1 con gol di Pasalic e Thuram".