In attesa di Lazio e Roma, in campo tra poco nelle gare della 21 in Europa League, è la Fiorentina l'unica squadra italiana a scendere in campo nel tardo pomeriggio di oggi. La Viola impegnata nell'ottavo d'andata di Conference League, cade 3-2 in casa del Panathinaikos: quattro gol (Swiderski, Maksimovic, Beltran e Fagioli) arrivano nel primo tempo, mentre la rete del definitivo sorpasso dei greci arriva nella ripresa con Tete.

Nelle gare di Europa League spiccano il ko del Tottenham in trasferta contro l'AZ Alkmaar ma anche le vittorie esterne di Lione e Rangers, mentre il Manchester United non va oltre l'1-1 contro la Real Sociedad. Sorride anche il Chelsea in Conference.

I risultati di Europa League:

AZ Alkmaar - Tottenham 1-0

FCSB - Lione 1-3

Fenerbahce - Rangers 1-3

Real Sociedad - Manchester United 1-1

I risultati di Conference League:

Betis - Guimaraes 2-2

Copenaghen - Chelsea 1-2

Molde - Legia 3-2

Panathinaikos - Fiorentina 3-2