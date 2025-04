Il Napoli sta per chiudere la pratica Empoli trovandosi in vantaggio per 3-0, ma a venti minuti dalla fine ha perso il proprio difensore Juan Jesus per infortunio. L'ex giocatore dell'Inter ha dovuto abbandonare il campo per un guaio muscolare che lo ha costretto a chiedere subito il cambio ad Antonio Conte in panchina. "Mister, mi sono strappato", si legge dal labiale del brasiliano al momento dell'uscita. Juan Jesus, che prendeva il posto dell'indisponibile Alessandro Buongiorno, è stato sostituito da Rafa Marin.